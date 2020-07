Estudiantes de Cartagena no regresarán a los colegios este año

“Esta es una decisión que se toma de manera colectiva, escuchando con detenimiento a cada uno de los actores del sector educativo y a la ciudadanía. Ellos nos dieron pistas certeras para empezar un plan de retorno bien pensado, no solo en temas como la infraestructura educativa, sino también en cuanto a la calidad del servicio que se les presta a los estudiantes”, expresó la secretaria de Educación.

A su turno, la secretaria de Educación señaló que para tomar esta decisión se desarrollaron diversas reuniones virtuales con todos los actores del sector educativo, quienes también coincidieron en que lo mejor era no regresar a las aulas, pero sí fortalecer los apoyos virtuales de las clases remotas.

“Esta no es una decisión unilateral, es el resultado de convocar, de dialogar con todos los actores involucrados. El año terminará con clases en entornos virtuales”, explicó el alcalde.

Esta decisión fue confirmada por el alcalde William Dau y la secretaria de Educación, Olga Acosta, pues se concluyó que no existen las condiciones para el regreso a las clases presenciales este año, por lo que se mantendrá, en lo que resta de calendario escolar, las clases remotas con apoyos virtuales y la educación en casa.

Tras varias reuniones entre representantes de sindicatos, consejos comunitarios, estudiantes, docentes, consejos de padres y la Secretaría de Educación, se determinó que en Cartagena los alumnos de colegios públicos y privados no regresarán a las aulas de clases este año, ante los riesgos que ello supone por el coronavirus.

Para apoyar el desarrollo de las clases virtuales, la Secretaría de Educación está en etapa precontractual para adquirir 15 mil planes de datos móviles para que los estudiantes de las escuelas públicas que hoy no tienen acceso a internet puedan ingresar a sitios web educativos. Dichos planes tendrán 5 GB de navegación, acceso ilimitado a Whatsapp, correo electrónico y a la plataforma Colombia Aprende, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. Los planes también tendrán 200 minutos todo destino y 100 SMS para que los estudiantes puedan comunicarse con sus docentes.

El temor de volver

Para tomar la decisión, también se hicieron encuestas. El 80% de los 130 personeros y representantes estudiantiles encuestados indicó que no estaban de acuerdo en regresar a clases en agosto, como lo indicó el Ministerio de Educación.

“La mayoría de los estudiantes (60,8%), manifestó sentir miedo ante el hecho de regresar a clases presenciales; un 40,4% dijo sentir angustia; un 36,4%, alegría; un 5,4% tristeza y un 4,6% enojo. Según la encuesta, la mayor preocupación de los estudiantes es no tener una educación de calidad (23%). Un 22% teme a contagiarse con COVID-19 o llevar el virus a su casa; un 15% está preocupado por las pruebas Icfes; un 12% teme perder el año, el 11% que regresen al colegio y falte un compañero o el maestro por el virus. El 10% está preocupado por la falta de recursos para las clases virtuales y 7% teme no graduarse. Al consultarle a los padres, el 97% de ellos dijo no estar de acuerdo con regresar a clases presenciales en agosto, y el 3% dijo que sí”, indicó el Distrito.

Añadió que, en total, 108 padres que participaron en las reuniones virtuales contestaron la encuesta. Todos coincidieron en que la infraestructura de las escuelas no está en adecuadas condiciones para retornar de manera biosegura.