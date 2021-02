Estudiantes de odontología de la UdeC piden garantías para realizar prácticas

Y si bien la universidad ya anunció el retorno a las prácticas bajo el modelo de alternancia en la primera semana de marzo, los estudiantes afirman que no hay garantías para este regreso, principalmente en lo que tiene que ver con la evaluación.

“Desde que inició la pandemia, por ser una carrera que requiere prácticas clínicas, no hemos podido avanzar en semestres debido a que no se puede atender por respetar el distanciamiento social y el confinamiento que fue decretado. Tenemos aproximadamente ya 11 meses en situación de espera para que solucionen incluso la graduación de varios estudiantes que ya tienen componente aprobado de más del 90℅ en la malla académica”, afirman.

Por este motivo gran mayoría de los estudiantes se encuentran estancados porque no han podido avanzar académicamente.

“Los estudiantes conseguimos pacientes que requieran atención odontológica, y aunque la universidad posee un banco de pacientes, este no suple todo lo que requerimos como estudiantes. La mayoría de las veces tenemos que conseguir pacientes por nuestra cuenta para poder aprobar las materias y avanzar, nuestra facultad no dimensiona que durante la pandemia no podemos acceder a estos pacientes pues la mayoría son de sectores vulnerables y nos veríamos aún más a una exposición máxima ante la enfermedad de SARS-COV2”, dijo la comunidad estudiantil.

En este sentido, lo que piden es un regreso con alternancia con las garantías de que no se puede evaluar de la misma manera en que se estaba haciendo antes de la pandemia, pues no habrá el mismo flujo de pacientes en las clínicas de las facultad ni personas dispuestas a asistir a la atención odontológica.

“No podemos seguir permitiendo que nos evalúen por requisitos cuando muchas veces logramos tener la habilidad con realizar uno o dos procedimientos con buena competencia”, puntualizaron.

Desde la comunidad estudiantil aseguraron que han hecho varias peticiones a la facultad para llegar a consensos pero hasta el momento no han tenido solución.