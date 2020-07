Estudiantes de posgrados piden alivios financieros en las universidades

“Desde que inició todo esto, hemos estado pidiéndole a la universidad que nos dé unos alivios para pagar, pero nos dicen que no. He pasado derechos de petición, he hablado con los coordinadores, el director del programa y todos dicen que no es posible”, indicó.

“Hasta les puse que nos permitieran pagar a cuotas el semestre, pero sin que nos cobren intereses, pero esto no ha sido posible. La respuesta que nos dieron fue que nos darán una financiación por un periodo menor a 6 meses y nos cobrarán una tasa del 1% mensual”, comentó indignada, pues alega que esto no es suficiente dadas las condiciones económicas en que se encuentran muchos de los estudiantes hoy en día.

“Muchos de mis compañeros se han quedado sin empleo, otros se han enfermado e incapacitado, yo personalmente no he podido trabajar este año y no me parece justo tener que pagar 6 millones por un semestre, donde daremos clases virtuales. No me siento en condiciones”, señaló y añadió que “incluso los estudiantes que apenas iniciarán este posgrado, han puesto quejas en la universidad pidiendo estos descuentos”.

El Universal se comunicó con la Universidad de Cartagena para conocer si se tienen o no planes de descuentos o alivios financieros para los estudiantes de posgrado, pero después de varias llamadas telefónicas y mensajes enviados a WhatsApp a la jefe del departamento de posgrados de esta institución de educación superior, no fue posible obtener respuesta alguna.

“Piden papeles para ver si merecemos o no el descuento”

Estudiantes de posgrado y maestría de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quienes prefirieron mantener su identidad en reserva, aseguran que desde que la universidad dio a conocer los planes de alivio a los que podían acceder, comenzaron a interesarse en ellos, pero resulta que les han estado pidiendo unos documentos con los que deben demostrar que de verdad se han visto afectados por la pandemia.

“No nos parece justo que nos toque llevar muchos papeles para poder demostrar que de verdad necesitamos ese descuento para nuestras matrículas. Nos piden que nuestros padres o tutores o en el caso los estudiantes que trabajamos, que llevemos una carta o certificado que sea emitido por la empresa, donde se demuestre qué tipo de afectación laboral estamos pasando en estos momentos por la pandemia, o sea, si se redujeron los ingresos, si se suspendió el contrato, en fin”, señaló uno de los estudiantes.