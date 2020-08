Estudiantes siguen pidiendo descuentos en las universidades

“No nos parece justo que nos toque pagar semestres tan altos para dar clases virtuales. Primero porque no recibiremos la misma calidad y segundo porque debido a la pandemia muchos no tenemos los mismos privilegios económicos que antes, por eso exigimos que las universidades nos den descuentos o alivios para poder continuar nuestros estudios”.

“No dieron el alivio”

Ante esto, El Universal se contactó con Roger Cabarcas, director financiero de la UTB, quien contó que la campaña volvieron a abrirla para darle oportunidad a aquellos que no alcanzaron a enviar la documentación, pero en el caso puntual de estos estudiantes que hacen la denuncia aseguró que “aún estamos revisando casos, no hemos dejado de evaluar, solo que no es tan rápido como ellos desean, ya que hay volumen de solicitudes. Los recibos se envían teniendo en cuenta la programación de facturación que existe, sin embargo, las personas que han elevado solicitud para apoyo económico, deben esperar respuesta y en caso que el comité apruebe, se le corrige el comprobante”.