Estudios reiteran que es más barato derrumbar edificios de Los Quiroz que reforzarlos

El drama continua para las familias que depositaron su confianza en Los Quiroz, y adquirieron propiedades en los edificios que hoy están ante el inminente aviso de demolición.

La Universidad de Cartagena anunció este jueves a través de un comunicado que los estudios de la Universidad Nacional sobre los 16 edificios ratifican la investigación geotécnica, patológica y de análisis estructural que realizó la institución local en 2018.

“Las conclusiones son las mismas, los estudios demuestran que los edificios no cumplen con la norma, que muchos tienen problemas; por lo tanto es importante que se evacuen y que se tomen las medidas pertinentes para evitar una catástrofe en la ciudad”, dijo el ingeniero Arnoldo Berrocal, director de Estructuras en la Facultad de Ingeniería.

Dentro del patrón de malas prácticas encontradas en las edificaciones, se halló cero control de calidad en los materiales, los concretos eran de muy baja resistencia, no había una trazabilidad de los procesos de construcción. De igual manera los ingenieros no encontraron bitácoras que les permitieran ver cómo se estaban elaborando los proyectos, inclusive, no contaban con planos estructurales.

Según manifestó el ingeniero Berrocal, en solo dos proyectos se encontraron planos estructurales, sin embargo, estos también violaron la normativa, ya que mientras que en uno se plantearon cinco pisos y se terminaron construyendo diez, en el otro lo que presentaba el ingeniero no se hizo en el campo, es decir, no había un verdadero sustento de lo que se estaba construyendo.

Sale más económico

El pasado 23 de agosto se encendieron las alarmas en la ciudad luego que el Distrito, en boca del alcalde (e), Pedrito Pereira, asegurara que ocho de los 16 edificios levantados ilegalmente por la familia Quiroz, y que fueron evaluados estructuralmente por la Universidad Nacional, deben ser demolidos por riesgo de colapso.

Esta conclusión se tomó como resultado de la exposición que le hicieron a la Alcaldía de los resultados de los estudios estructurales y de sismorresistencia que fueron aplicados sobre estas propiedades, que tienen incidencia sobre 108 familias en diferentes barrios de la ciudad como Blas de Lezo, Alto Bosque, Los Alpes, El Recreo y Escallón Villa. Los edificios: Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa.

Las declaraciones del alcalde, que en su momento generaron miedo e incertidumbre, hoy son ratificadas por los estudios de la Universidad Nacional y la Universidad de Cartagena”.

“Hay edificios que son demasiado inviables porque habría que reforzar todo: los cimientos, las columnas, las vigas, las lozas, entonces se vuelve algo inviable desde el punto de vista práctico en ingeniería. Hay otros edificios que se podrían intentar reforzar pero salen más costoso llevarlos a cumplir las normas completas, y eso implica un costo importante que en muchos casos sale más económico demolerlos que reforzarlos”, puntualizó Berrocal.