Experiencias del personal médico en medio de la pandemia

Jeny Lorena Álvarez Hincapié tiene 4 años de estar en el HUC en la zona de UCI, siempre en el piso 3, donde atiende a pacientes críticos, como es su especialidad, pero a raíz del coronavirus y con la adecuación de la zona de aislamiento, le pidieron que hiciera parte del personal médico que iba a estar atendiendo a los pacientes que necesitaran mayor atención.

“Yo entré en pánico, me dio mucho miedo y dudé en aceptar, pues a pesar de que tenía experiencia con pacientes críticos, no es lo mismo que atender una patología totalmente nueva, de la cual no teníamos nada de información”, explicó agregando que “también lo pensé porque yo vivo con mi mamá, que tiene enfermedades de base, y mi hermana que estaba en embarazo, entonces era un riesgo para ellas. Sin embargo, después acepté, pues para ayudar a la gente fue que estudié enfermería”.

Cuando decidió comenzar a ayudar a estos pacientes sospechosos de COVID, salió de su casa y se fue a vivir en el hotel que fue habilitado para ellos y, al ser cerrado en mayo, se mudó a casa de una amiga.

“Mi mamá aún no me deja entrar y eso está bien, porque aunque ya el virus no está tan fuerte, toca seguir cuidándose”, indicó. Sobre sus días en pandemia señaló que “hay días muy duros, donde la sala estaba llena de pacientes y uno a veces no tenía fuerzas, pero sabía que debía sacarlas de donde fuera para poder seguir con la labor”.

Le tocaba tener el control de 14 pacientes o más, a los cuales debía intubarlos y estar atenta a que no se movieran mucho, que respiraran adecuadamente, entre otras cosas.

“Era una situación muy difícil, pues mientras uno lograba estabilizar a uno o dos pacientes, entraban dos más en una situación peor. Lo más grave y lo que más afecta a uno es tener que verlos morir y tener que coger el cuerpo y meterlo en unas bolsas plásticas, para que después lo cremen”, dijo.