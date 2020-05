Familia de expolicía pide explicaciones tras su muerte

“Mi papá tenía dos meses con una tos seca, y a veces se apretaba, le daba rinitis, aunque se controlaba en casa con Loratadina o Cetirizina. Pero el domingo 3 de mayo mi mamá lo tuvo que llevar a la clínica Gestión Salud porque le dolía todo el cuerpo y no tenía apetito. Allá dijeron que era una virosis y lo mandaron para la casa con Acetaminofén el mismo día. Sin embargo, estando acá el siguió sintiéndose mal. El miércoles lo llevamos a Sanidad de la Policía en Manga y allá también dijeron que no era grave, lo devolvieron para la casa con un inhalador de Salbutamol y más Acetaminofén. Estando en la casa la fiebre nunca se le bajó, seguía mal, así que el jueves 7 de mayo lo volvimos a llevar a Gestión Salud en San Fernando a las 6 de la tarde. Desafortunadamente, desde ese día no volvió a salir; o sí salió, pero muerto”, contó entre lágrimas su hija.

¿Cuál es la acusación?

Los parientes del expolicía pensaron encontrar esta vez solución a sus malestares, pero ahí empezó otro drama para ellos, pues las horas pasaban y aún Víctor no mejoraba.

“Desde que lo llevamos empezaron nuestras inconformidades, primero porque lo atendieron después de 8 de la noche, duró un par de horas sentado en una silla, a pesar de ingresar grave y con una fiebre altísima, que nunca le bajó de 39 grados. Nosotros empezamos a mover contactos en la Policía para que lo ayudaran, pero no encontramos apoyo. De hecho, hasta ahora ni siquiera una llamada nos han hecho, tantos años que mi papá trabajó en la institución. Finalmente, lo dejaron hospitalizado y dijeron que le iban a practicar los exámenes, porque estaba delicado. Le hicieron la prueba rápida del COVID-19 y después la de hisopado faríngeo. Ambas resultaron negativas. Nunca lo sacaron de la sala de observación. Él les decía que no podía respirar, que se le cortaba el aire. Cuando se paraba, sentía que se iba a desmayar. Así duró varios días, de jueves a lunes. Imagínese todo lo que agonizó ese señor. El lunes, el internista se apropió del caso y nos dijo que la placa que le hicieron estaba maluca, que debían pasarlo para UCI urgente. Pero en ese momento no había cama disponible, todas estaban llenas.

“Ese mismo lunes nos llamaron de la Policía a decirnos que la prueba del COVID-19 salió negativa y que llamarían a la clínica para que no lo subieran a UCI. Eso fue lo peor que hicieron, porque ya el internista había dicho que lo trasladaran. Si tenía o no COVID-19, en ese momento a nosotros lo que nos interesaba era que lo metieran a UCI para que lo salvaran, pero los médicos de turno no lo ingresaron y le hicieron caso al que llamó de la Policía que estaba en la calle y no a su propio compañero que estaba tratando a mi papá. Ese lunes ya mi papá estaba muy mal. El martes 12 de mayo, en la madrugada, se agravó. Todos los parámetros los tenía para abajo, entró en código azul. Ahí fue cuando, por fin, lo metieron a UCI a las 5 de la tarde y lo entubaron, pero ya estaba muerto. Lo ingresaron para cumplir protocolo, para decir que sí llego a UCI, pero en realidad lo dejaron morir, les faltó calor humano para atenderlo, les faltó tacto, ponerse la camiseta. Si a mi papá lo hubieran trasladado desde el lunes o antes, todavía estuviera batallando, conectado a los aparatos, luchando por su vida”, finalizó Silvana.

La familia agregó que acudirá a mecanismos jurídicos, para denunciar los hechos y que se haga justicia.