Familias en extrema pobreza reciben mercados

La jornada que inició desde las 9 a.m., y finalizó a las 2:30 p.m., contó con la participación de Jorge Villamizar, Cónsul General Honorario de la República de Turquía en Cartagena, quien señaló: “Extendemos nuestro agradecimiento a la Fundación IHH, quienes brindan ayuda a las poblaciones más vulnerables. En Cartagena, la pobreza es palpable, por tal motivo fue seleccionada por esta fundación privada para recibir estas donaciones. Nos enfocamos en estos sectores, ya que registran alto índice de pobreza, y la meta es seguir sumando esfuerzos y trabajar en beneficio de estas comunidades.

La Humanitarian Relief Foundation (IHH), es una fundación legalmente constituida en Turquía, que se ha dedicado a brindar atención humanitaria a víctimas de guerra, desplazamientos, y personas en situación de pobreza, o que han visto violentados sus derechos humanos y socioeconómicos fundamentales.

En atención a las familias cartageneras que viven en condición de pobreza extrema, IHH decidió realizar la entrega de los mercados en este barrio de la ciudad, generando el entusiasmo y agradecimiento de los beneficiarios.

“Cuando me enteré de que recibiría esta ayuda, me puse feliz. En mi casa no tenemos para las tres comidas al día; yo preparo un almuerzo que nos sirve también de cena. No hay para más. Solo tengo agradecimiento con Dios y con estas entidades por traer estas ayudas para mi familia y mi comunidad que tanto lo necesita”, afirmó Yorwis Ramos, residente del sector Campo Bello.

Roxana Pérez, manifestó: “El día que recibí la llamada para informarme que me darían esta ayuda, fui muy feliz, ese día no teníamos nada que comer. Nosotros no tenemos para las tres comidas al día, y estas ayudas son una bendición”, afirmó la mujer.