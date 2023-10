Feminicidios en Cartagena y Bolívar: piden acciones contra la violencia

“Desde hace 13 meses y 15 días no nos pagan”: Caja de Previsión UdeC

“Desde hace 13 meses y 15 días no nos pagan”: Caja de Previsión UdeC

Lo cierto es que estos dos casos muestran que la violencia de género sigue siendo una problemática que está cobrando la vida de las mujeres en Cartagena y Bolívar, pues no son los únicos que se han presentado en lo corrido del 2023.

El feminicidio es considerado como la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Según el Código Penal, incurre en este delito “quien causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. Así mismo, se tiene en cuenta cuando el agresor tiene o tuvo en el pasado alguna relación con la víctima, tal como ocurre en estos casos. Aún así, son las autoridades las encargadas de imputar o no este delito a los agresores.

La Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar reiteró su preocupación por los casos de feminicidio en el departamento. “Cuando ocurren estos casos se nos hace un llamado como ciudad a que esto no puede seguir pasando, a qué estamos haciendo en materia de protección y prevención para que podamos vivir tranquilas y sin miedo”, aseguró Leidy Laura Perneth, secretaria técnica de la Mesa.

En este sentido resaltó que muchas veces la denuncia por parte de las mujeres no es suficiente para garantizar la protección. “No hay que culpabilizar a la víctima por no denunciar un caso de maltrato. Adelantar la denuncia no es fácil, primero porque las mujeres están conviviendo con agresores que las intimidan y segundo, porque cuando una mujer denuncia el riesgo se incrementa”, manifestó.