“Fiestas masivas no están permitidas en Cartagena”: autoridades

El secretario del Interior aclaró que la Policía puede intervenir estas celebraciones e imponer sanciones a los asistentes cuando se evidencie que no se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Lo que quiere decir que solo están habilitadas las reuniones familiares o de amigos, consideradas como de carácter privado, desde que se respete el distanciamiento físico y no hayan aglomeraciones, entendiendo esta última palabra como “toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona”.

Al respecto, el secretario del Interior, David Múnera Cavadia, reiteró que las fiestas, rumbas y celebraciones con asistencia masiva de personas están prohibidas en la ciudad y que hasta el momento no existe ningún permiso para ellas.

Fiestas en estaderos y bares

Pero las fiestas con asistencia masiva no solo se están realizando en las viviendas de los cartageneros o en las calles, también en establecimientos de comercio que en este momento se encuentran autorizados para abrir.

Al respecto, María Claudia Peñas, asesora para la Reactivación Económica en Cartagena, sostuvo que si bien a la fecha, hay 1.362 restaurantes y bares con protocolos aprobados estos no tienen permitido la actividad de baile, incluso muchos de estos no tienen espacios al aire libre y por lo consiguiente no pueden vender bebidas alcohólicas, sin una autorización del Dadis.

La funcionaria detalló que el Distrito habilitó el link https://adaptayreactiva.cartagena.gov.co/reportar-comercio-infractor para que la ciudadanía envié sus reportes de manera anónima respecto a las infracciones del comercio, e inmediatamente una brigada de control atenderá el caso.