Flor del Campo: Corvivienda trabaja en solucionar afectaciones

Claudia Puello, líder del conjunto, señaló que en repetidas ocasiones se habían reunido con Corvivienda pidiéndoles una pronta solución a esta problemática, que los ha venido afectando desde hace 3 años, cuando se los entregaron, pero no han obtenido respuesta alguna. Lea aquí: “El agua se filtra por el techo, queremos solución”: Flor del Campo

Corvivienda, en aras de verificar la ejecución del contrato y luego de una serie de inspecciones de orden técnico por parte de la misma entidad, se dispuso a reclamar al constructor Consorcio de Vivienda Torres Flor del Campo las obras no ejecutadas, sin que este atendiera estos reclamos.

“Se hicieron estos reclamos ante la compañía de seguros mediante la Resolución No. 009-2021 de fecha 18 de febrero del 2021 y Resolución No. 104-2021 de fecha 18 de febrero del 2021, por las no conformidades encontradas en el proyecto, por lo que a la fecha existen acciones de reclamación ante la compañía de seguros haciendo exigible las pólizas que amparan el proyecto Torres Flor de la Esperanza”, comentaron.

Para tratar de tener una solución, Corvivienda viene realizando un comité con los líderes y representantes de la comunidad, donde se da seguimiento a las actividades y se verifica el cumplimiento al Plan de Acción 2021, diseñado para el proyecto.

La última reunión se habría realizado el pasado 28 de junio, donde socializaron el avance del proceso de contratación para la impermeabilización de las cubiertas de la Torres, que desde el año 2018 presentan filtraciones en época de lluvia, y aclararon las dudas que se tuvieran al respecto.

“Profesionales del área técnica explicaron detalladamente los trabajos a adelantar y el coordinador del área de contratación informó que en los próximos días será publicado en el SECOP II el proceso de selección abreviada de menor cuantía, para la realización de dicha obra, quedando desde lo social el compromiso de diseñar piezas informativas con el cronograma de la contratación, para el correspondiente seguimiento, por parte de la comunidad, al proceso de selección del contratista y desarrollo de los trabajos”, finalizaron de la entidad.