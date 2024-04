Francia Márquez asistió en Cartagena al estreno de la película sobre su vida

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, asistió este viernes al estreno de la película ‘Igualada’, que relata su lucha por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente del sur del país.

Al terminar la proyección de ‘Igualada’, que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), Márquez aseguró que se sentía muy conmovida porque viene de una comunidad “donde hay que ser atrevida para sobrevivir, donde hay que atreverse a soñar para poder desafiar los sonidos de la muerte y de la barbarie”.

Márquez subrayó que en Colombia siempre se ha mostrado a las personas de piel negra como sirvientes: “En las (tele)novelas que veía siempre se mostraba a las mujeres negras como empleadas del servicio, por eso crecí sintiendo vergüenza de mi color, no me gustaba tener el cabello que tengo”. Lea: El FMI no atiende la propuesta de Gustavo Petro para ampliar plazo de la deuda

“En mi niñez no me enseñaron la historia que yo vi ahora que estuve en África, nunca me dijeron que allá había reyes como los europeos, a mí lo único que me decían es que ese era un continente miserable, donde vivían salvajes y que nosotros venimos de negros esclavos”, comentó.