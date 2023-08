¿Fue un error de diseño? UdeC responde a ajustes de espolón en nueva playa

Y continuó: “Al correr el espolón no se incurre en mayor costo, porque se corre hacia una zona menos profunda. El efecto negativo de esta decisión es que la cabeza del espolón queda más cerca a la costa y la protección por efecto del oleaje se disminuye un poco. El haberlo construido donde estaba diseñado originalmente ponía en riesgo el empotramiento y en esa parte el oleaje golpea lateralmente al espolón y lo podía dejar desprendido de la tierra”.

“El espolón 6 no se ha modificado en su diseño y concepción inicial. El ajuste que se realizó fue correrlo unos metros hacia la carrera Primera, debido a que la erosión aumentó y no había terreno para empotrarlo, por eso se recomendó correrlo. Estos ajustes son normales en un proyecto de esta magnitud”, indicó Arrieta.

La decisión causó diferentes reacciones en la ciudad. Algunos aseguran que el diseñador debe reconocer el error en el diseño, pero se preguntan quiénes serán los responsables de asumir los extracostos por los ajustes en el proyecto, relacionados con pagos adicionales de compensaciones económicas (que no estaban presupuestadas para durar tanto tiempo), afectaciones a hoteles, entre otros aspectos.

Arrieta aseguró que este proyecto se ha demorado demasiado por temas no técnicos que también producen sobrecostos.

Arrieta aseguró que este proyecto se ha demorado demasiado por temas no técnicos que también producen sobrecostos.

“Lo más costoso de un proyecto son las parálisis no técnicas que producen un lucro cesante que al final lo encarece. Los valores de sobrecostos yo no los manejo (...). Tratamos de recomendar soluciones técnicas dentro del mismo rango para conservar lo más posible el presupuesto original, pero hay costos que son ineludibles”, agregó.

El ingeniero aseguró que los recursos no han estado disponibles en su totalidad para la ejecución del proyecto y es una labor que se debe adelantar: “La zona de Marbella no está financiada y es posible que se requieran algunos ajustes a los diseños. En esa zona hay varios cables submarinos de telecomunicación que dificultan la construcción. Aunque están previstos desde el principio, no deja de ser un riesgo”.