Generador de energía fue montado sin permiso en Getsemaní

Un generador de energía eléctrica que fue instalado en la azotea de un edificio de la calle del Arsenal, en el barrio Getsemaní, no tenía permisos.

Así lo dio a conocer el director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Iván Sanes, quien anunció que ayer en la noche sería desmontado, pues se necesita de poco tráfico para esa diligencia, que se hará con una grúa.

Cabe destacar que la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro) se pronunció el fin de semana pasado, en cuanto se conoció la instalación del artefacto, cuyo volumen se nota fácilmente desde la calle.

Rafael Camacho Castillo, presidente de Asocentro, aseguró que la instalación se hizo el pasado viernes y, desde ese momento, su grupo replicó una foto del local a través de las redes sociales y al chat con el cual mantiene comunicación con las directivas del IPCC.

Iván Sanes explicó que, el fin de semana pasado, en el local en cuestión se organizó una fiesta, y el generador fue instalado como alternativa, en caso de que se suspendiera la energía eléctrica repentinamente.

Agregó que, en cuanto su despacho se enteró de dicha instalación, los funcionarios visitaron a los organizadores de la fiesta.

“Les dimos un plazo de diez días para que lo retiren --informó--, y se comprometieron a desmontarlo ayer (lunes), pero no se pudo, porque no lo autorizó el tránsito, ya que se necesita de una grúa y no se puede obstaculizar el tráfico. Tengo entendido que hoy (ayer) en la noche lo desmontan”, explicó el director del Instituto de Patrimonio y Cultura.