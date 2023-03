González-Forero a rendir explicación por “apoyar” protestas contra peajes

“La alcaldesa encargada de Cartagena (secretaria del Interior) dijo que apoyaba el comité en contra del peaje. El lunes la voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros nos hemos sentado no para no pagar sino porque aquí hay algo que revisar”. Lea: “El ministro de Transporte nos ha puesto una lápida”: Comité Antipeajes

Esas fueron las palabras del ministro de Transporte, Guillermo Reyes el pasado sábado desde el Atlántico, quien se refirió a la situación de orden público que estaban atravesando varios peajes de la región, especialmente los ubicados entre Bolívar y Atlántico. No obstante, se pudo conocer que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena invitará a la funcionaria de la Alcaldía a rendir versión libre sobre los hechos denunciados por Mintransporte desde Barranquilla.