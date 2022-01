“Gracias a la cirugía puedo escuchar”: joven que nació sin oído

“Mi embarazo fue normal. En las ecografías nunca me salió que él tuviera esa malformación, cuando nació fue que el médico me dio la noticia. Yo me sorprendí, pero desde el primer momento lo amé y comencé la lucha para que pudiera ser operado”, comenta la mujer.

Édgar se graduó el año pasado de bachiller. // Cortesía

Después de muchas visitas médicas en Medellín, de donde son oriundos, se dio cuenta de que allá no estaban los médicos especialistas que su hijo necesitaba.

“A pesar de que él no escuchaba muy bien por tener las orejas así, pues nació sin oído, yo le hablaba, le ponía música y demás, para que fuera despertando esa sensibilidad”, dice. Agrega: “Y lo llevé a muchos médicos en Medellín, incluso fui hasta Barrancabermeja, donde vivimos un tiempo, a una brigada que hicieron allá y uno de los doctores me dijo que sí lo podían operar, pero que podía quedar como un vegetal. Eso me asustó, pero me aferré más a Dios, pues yo tenía fe de que mi hijo podía escuchar en algún momento”.

“Se está haciendo el milagro”

Después de varios años de lucha y de visitar varios médicos, Oneida conoció una fundación que le ha dado la mano en todo momento.

“Ellos hicieron una brigada en Medellín, cuando Édgar tenía 16 años. Le regalaron una diadema, audífonos, que le ayudaron mucho para comunicarse mejor. Ahí les expliqué todo lo que habíamos pasado y me dijeron que acá en Cartagena sí estaban los especialistas que lo podían operar y nos vinimos a vivir acá”, explicó la mujer muy feliz.

