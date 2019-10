Habitantes de El Campestre no quieren más bailes de picó en la cancha

“Me duele mi barrio, me duelen los niños, me duele cómo poco a poco han ido dañando este lugar, el cual es para el disfrute de los más pequeños de la casa, quienes vienen aquí a practicar patinaje, pero ahora también es utilizado para conciertos y demás eventos públicos”, dice un morador del barrio El Campestre, quien prefirió omitir su nombre, en un video que nos hizo llegar a nuestras redes sociales.

“Este fin de semana vino un picó de champeta, el ante pasado fue un baile de salsa. No sé qué más esperan de este escenario deportivo, el cual poco a poco se ha venido cayendo. Casi siempre que hacen estos eventos cierran la zona peatonal y muchas veces cuando queremos pasar por el lugar, nos toca bajarnos a la vía”, señaló Porfirio Herrera, habitante del lugar.

El volumen de los picó supera los decibeles permitidos, por lo que los residentes constantemente deben llamar a los policías del cuadrante, quienes se encargan de custodiar el lugar ejerciendo su autoridad y manteniendo la calma en el lugar.

“Tenemos un mes con esos eventos en donde no solo nos perjudica el ruido, sino también la inseguridad, pues ha aumentado debido a estos picós, por eso pedimos que no se autoricen más permisos para estos eventos en el barrio, los cuales no son autorizados por la junta de la Urbanización de El Campestre”, indica la señora Leonor Trespalacios.