Habrá protesta de vendedores en Cartagena, ¿cuáles son las razones?

Y continuó: “Espacio Público nos informó que las sugerencias y propuestas de nosotros las debíamos tramitar y enviar por correo, cuando eso no fue lo acordado. Una fuente fidedigna me informó que el martes pasado, a las 7 de la noche, la Gerencia de Espacio Público le envió el texto de decreto a la Oficina Jurídica de la Alcaldía y al despacho del alcalde para su firma”.

“Una vez nosotros realizamos estas protestas y una audiencia en el Concejo Distrital, se creó un protocolo de negociación con los vendedores, liderado por la Gerencia de Espacio Público. El objetivo era construir el decreto de manera consensuada. Lo que ocurrió es que esas mesas de diálogos no se hicieron, solo logramos asistir a una”, dijo Leonardo Jiménez, vocero el Comité Antidecreto y presidente de Cedetrabajo Capítulo Cartagena.

Jiménez manifestó sentirse engañado porque las mesas de diálogos no coparon sus expectativas, razón por la que protestarán el próximo jueves contra este borrador de decreto. La jornada está programada para las 8 de la mañana.

Jiménez manifestó sentirse engañado porque las mesas de diálogos no coparon sus expectativas, razón por la que protestarán el próximo jueves contra este borrador de decreto. La jornada está programada para las 8 de la mañana.

El punto de encuentro será el mercado de Bazurto. Tomarán la avenida Pedro de Heredia y finalizarán en la sede de la Alcaldía de Cartagena. Aseguran que si no llegan a acuerdos concretos con el alcalde Dau, se declararán en asamblea permanente.

“El acuerdo principal al que llegamos es que ese decreto no se expedía si no era previamente consultado y hoy nos vemos con esta noticia. Nuestro objetivo es decirle al alcalde que no firme ese decreto. Hace más de dos meses se hizo la única reunión presencial”, agregó Jiménez.

Desde la Gerencia de Espacio Público informaron que para la expedición del decreto final se tendrá en cuenta lo establecido en las mesas de trabajo y que este aún no ha sido firmado.