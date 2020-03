Hambre o coronavirus: el drama de los informales en Cartagena

1. Astrid Viveros tiene un puesto desde hace diez años a las afueras del cementerio Jardines de Cartagena. Día a día vende entre 150 y 200 flores a quienes van a visitar a sus seres queridos, sin embargo, desde el pasado viernes cuando fue cerrado el cementerio al público ella y otras 18 personas que igualmente se dedican a esa labor no han reportado ventas. Si acaso dos o tres, pero la mayoría de las flores que tienen, exceptuando las artificiales, terminan por marchitarse. “Nosotros somos vendedores del día a día, solo tenemos lo de las flores y comemos es de lo que trabajamos. ¿Ahora de qué vamos a vivir si no tenemos ni para movilizarnos?”, se pregunta Astrid, quien asegura que así como ella tiene un hermano que está enfermo y depende económicamente de ella, otros tienen hijos y familias que sostener con lo que ganan, pero que de aquí hasta que finalice la cuarentena no saben qué van a hacer.

2. La situación de Jimmy Miranda, quien vende plátanos en el mercado de Bazurto, puede decirse que es menos trágica, ya que este lugar aún continúa abierto para los cartageneros en un horario de 1 de la madrugada a 2 de la tarde, sin embargo, él afirma sentirse afectado por toda esta situación.

“Yo no estoy de acuerdo con la cuarentena porque eso es pa’ el que tiene su comida en la casa, pero el que no la tiene como yo, tiene que salir a trabajar a ganársela, nadie más me la va a dar. Yo tengo mi familia y mis hijos, imagínate, si no salgo por 20 días ¿cómo hago con la comida?”, dice.