“Han sido 10 meses de necesidades”: Carperos

La semana pasada se habilitó el primer sector de Playa Blanca (Barú) para uso y disfrute de bañistas, y ayer se reabrió un quinto tramo en Bocagrande, con lo que poco a poco se ha completado la reapertura de más del 50 por ciento de las playas en Cartagena. Con ello han vuelto a sus puestos de trabajo decenas de trabajadores que derivan sus ingresos de alquileres de carpas, masajes, ventas ambulantes, entre otras actividades. Sin embargo, los sectores que continúan cerrados como El Laguito, Castillogrande, Crespo o Marbella, mantienen a su vez a decenas de trabajadores sin poder generar utilidades, los cuales ya completan 10 meses de necesidades en sus núcleos familiares.

Justamente, ayer varios de esos trabajadores llegaron a donde se realizaba la inauguración del nuevo tramo abierto en Bocagrande, y con pancartas y arengas hicieron un plantón pacífico para llamar la atención de la Alcaldía de Cartagena y pedirle que acelere la reapertura de las demás playas.

“No tuvimos una buena Navidad, no tuvimos nada para regalarle a nuestros hijos, no hemos tenido una alimentación digna, no sabemos qué más debemos esperar para que abran todas las playas. Aún faltamos tres sectores en Bocagrande, tenemos 10 meses sin trabajar, estamos pidiendo celeridad”, expresó uno de los manifestantes, advirtiendo que de no obtener soluciones prontas instalarán las carpas por sí mismos.

Eparquio Rodríguez, vocero del gremio y miembro de la asociación de carperos Asocardis, aseguró que aunque ha habido avances significativos, el propósito es que todos sus compañeros puedan pronto estar laborando como de costumbre.

“Gracias a Dios se aprobaron cuatro sectores más y ya empezaron a instalar los módulos, pero aún así no se completará la totalidad de playas y muchos carperos estarán cesantes. Este año ha sido muy difícil, nadie pudo llevar el sustento a sus hogares, sobrevivimos gracias a la voluntad de Dios”, dijo Rodríguez.