“Haremos estrictos controles en Playa Blanca”: Alcaldía advierte a la ciudadanía

La polémica decisión adoptada por los pobladores de Playa Blanca, en Barú, de abrir sin autorización distrital el balneario aduciendo que están pasando muchas necesidades, sigue causando polémica en la ciudad y la Alcaldía de Cartagena acaba de hacer un nuevo pronunciamiento al respecto.

El secretario del Interior, David Múnera, en rueda de prensa recordó que esta zona aún no está habilitada y que las personas que violen las restricciones podrán verse sometidas a sanciones. De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no visiten el lugar con fines turísticos, ya que los controles serán más rigurosos en las vías de acceso.

El funcionario contó que para mañana viernes 30 de octubre estaba programada una reunión entre la Alcaldía y los nativos de Playa Blanca justamente para iniciar los diálogos y entablar compromisos para una posible reapertura, pero por la abrupta decisión de los pobladores de abrir las playas, esta reunión queda suspendida.

“Queremos reiterar que Playa Blanca hoy por hoy no está autorizada. Le solicitamos a los cartageneros y visitantes no concurrir a este lugar porque no cuenta con los protocolos de bioseguridad. También le solicitamos a los operadores turísticos abstenerse de ofrecer servicios porque están expuestos a todas las sanciones que establece el Código Nacional de Policía, que van desde comparendos hasta penas por violación de medidas sanitarias”, declaró Múnera, aclarando que la administración del alcalde William Dau está abierta al diálogo si los nativos echan para atrás su decisión y no pretenden imponerse a la fuerza.

“Los niños no pueden salir”

El secretario del Interior también fue enfático en recordar que el toque de queda establecido en el decreto 1370 del 28 de octubre, que ordena una serie de restricciones principalmente para menores de edad, se debe cumplir a cabalidad en la ciudad durante este puente festivo.

“Los niños no deben salir de las casas, todo está cancelado, las fiestas privadas, las reuniones públicas, las reuniones familiares, los eventos con picó, los retenes, tirarse bolsas de agua, absolutamente todo queda clausurado desde mañana viernes a las 7 de la noche hasta las 12 de la noche del lunes 2 de noviembre. A Cartagena debemos cuidarla, no podemos permitir que aquí suceda lo mismo que está viviendo Europa, y eso es una responsabilidad de todos”, precisó el funcionario.