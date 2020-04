Hospital Universitario mejoró en finanzas y atención: rendición de cuentas

“Me he sentido muy bien, me han atendido de una forma muy agradable, no tengo quejas. He visto cómo este hospital ha mejorado mucho, no solo en sus instalaciones, sino también en su atención”, dijo María Padilla, quien presenta insuficiencia renal y ha sido atendida en el Hospital Universitario del Caribe.

La inversión para la realización de las obras de remodelación y mantenimiento, según dijeron, superó los 2 mil millones de pesos. También se adquirieron equipos médicos, informáticos y aires acondicionados para las diferentes áreas, que costaron más de 659 millones de pesos. Asimismo, para facilitar las intervenciones quirúrgicas, se compró un Arco en C. También se adquirieron nuevas camas hospitalarias, camillas y un ascensor.