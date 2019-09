Hoy se conocerán resultados de estudios a El Laguito

Los estudios que realiza EPA, Cardique, Ministerio del Medio Ambiente, Cardique, Dimar e Invemar al agua de El Laguito se conocerían hoy. Así lo anunció la semana pasada el alcalde encargado, Pedrito Pereira. “Mañana tendremos esos resultados, entendemos el afán de la comunidad pero no podemos autorizar alguna intervención sin el rigor técnico y los resultados de los estudios necesarios”, dijo Pereira. El viernes pasado el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano Picón, dijo haber expedido un acto administrativo para que las entidades encargadas se pongan al frente de la emergencia ambiental que está sufriendo el barrio El Laguito.

“La solución inmediata –sostuvo- evita que se produzcan más muertes de peces y más afectaciones en El Laguito. Y para eso, Cardique se va a encargar de instalar unos aireadores que recuperarán el oxígeno del ecosistema”, dijo el ministro durante su visita. Los aireadores anunciados ya fueron instalados.

Ante los videos que circulan en redes sociales donde se observan a personas sacando algunos peces muertos del cuerpo de agua del barrio El Laguito, el director del Departamento Administrativo de Salud (Dadis), Antonio Sagbini, señaló que estos peces no son aptos para el consumo humano. “Le decimos a la comunidad cartagenera que no consuman, pesquen o comercialicen estos peces. No sabemos realmente las condiciones en la que se encuentran” dijo Sagbini. Ayer .