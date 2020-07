Huecos y dificultad para transitar en vía de Manga

La carrera 17 del barrio Manga es esa que lleva directo al Pie del Cerro a través del puente Las Palmas (frente a El Universal), pero atravesar esta importante vía se ha convertido en un martirio para la ciudadanía cartagenera porque está en pésimo estado.

La cantidad de huecos en ambos sentidos dificultan la movilidad de cientos de conductores que a diario la usan. El deterioro más notorio está frente a la urbanización Villa Venecia y en los inicios del puente, donde la profundidad de los baches obligan a disminuir la velocidad y coadyuvan a que se generen largas filas en la zona.

(Lea: Más de 70 viviendas afectadas por las lluvias en Ararca).

Julio Romero Alandete, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manga, le dijo a El Universal que durante los últimos años han hecho diversas gestiones ante el Distrito, pero todo ha sido en vano porque aún no se ha realizado ninguna intervención. El único amparo que han recibido fue la prohibición de la circulación de vehículos pesados por esa vía y por el puente, debido al riesgo que existe por lo obsoleto de la estructura.

“Esta carretera viene de la avenida California y es una arteria vial demasiado importante para entrar y salir de Manga, desafortunadamente no ha habido solución ni voluntad para arreglarla. Las administraciones anteriores siempre nos dieron las misma respuesta: que no había recursos. Esperamos que en esta nueva Alcaldía sí nos ayuden de verdad porque es un tema de interés no solo de los residentes de este barrio sino de toda Cartagena”, señaló Romero Alandete.