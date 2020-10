Inadmiten a seis viajeros en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Wilfrido Martínez, un estadounidense casado con una cartagenera, no ha podido ver a su familia en lo corrido del año, desde marzo esperaba la apertura de las fronteras, y hoy, pese a estar en Cartagena por varias horas, tampoco lo pudo hacer.

Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena al mediodía del viernes, 9 de octubre, en un vuelo de American Airlines proveniente de Miami.

Sin embargo, no pudo ingresar al territorio colombiano debido a que no contaba con una prueba PCR de COVID-19 con diagnóstico negativo, requisito establecido por el Ministerio de Salud a los viajeros internacionales que quieren entrar al país. (Lea aquí: Para vuelos internacionales es requisito tener prueba PCR)

Su esposa, Julieth Santos, en diálogo con El Universal, contó que Martínez trajo consigo un certificado que demuestra que es negativo para el virus, no obstante, fue inadmitido y regresado a EE.UU. porque la prueba no es PCR.

Santos detalló que junto a su pareja hay otros cinco extranjeros a los cuales Migración Colombia tampoco permitió su ingreso.

“Mi esposo viajó de Ohio a Chicago, de Chicago a Miami y de Miami a Cartagena con una prueba de COVID-19 que le exigen en Estados Unidos y es negativa, pero no es PCR. Por ello, estuvo metido en una oficina de Inmigración por horas y aunque él pidió que le realizaran la prueba en el puesto de Sanidad que hay en la terminal no aceptaron y finalmente lo devolvieron”, indicó Julieth.

Agregó que la aerolínea no le informó al comprar el tiquete ni al momento del abordaje sobre este requisito.

“La aerolínea no dijo desde un principio que debían tener una prueba PCR. Ellos fallaron porque los traen de EE.UU. y ellos pensaron que todo estaba bien” afirmó Julieth Santos. (Le puede interesar: Así le ha ido al Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tras un mes de operaciones)

Lo que dice Migración

Migración Colombia manifestó que según lo establecido por el Ministerio de Salud si los pasajeros provenientes de otros países no traen la prueba PCR negativa con menos de 96 horas de antelación no pueden ingresar al territorio nacional aunque tengan un test molecular o de sangre.

“La exigencia del Ministerio de Salud es la prueba PCR, sino tienen la prueba no pueden entrar. Nosotros no podemos hacer nada y no hay posibilidad que se hagan la prueba acá. El requisito es que vengan con ella. Sanidad es dentro de Colombia y para pasar a esa aérea deben estar en territorio colombiano y no se les va a dar ingreso”, enfatizó Migración. (Lea aquí: Van 5 positivos por COVID-19 en vuelos internacionales: Migración)

El ente migratorio añadió que en cumplimiento a lo establecido por Minsalud, a Migración le corresponde decirle al pasajero usted no cumplió con las obligaciones para ingresar a Colombia y por ende será devuelto a su país de origen.

Desde el 1 de octubre hasta ayer, más de 140 personas han sido inadmitidas por no cumplir con las respectivas normas de bioseguridad: llegan sin la prueba PCR, con el test vencido o siendo positivos para coronavirus.