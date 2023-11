Incertidumbre en Arroyo Grande tras cierre de institución educativa

El trágico suceso causó repudio en la ciudad teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores ya se había advertido del riesgo que suponía la antena, sin embargo no se tomaron acciones a tiempo para evitar que ocurriera el accidente.

“Para nadie es un secreto que hay personas en Arroyo Grande que no cuentan con un celular, internet o que no tienen para comprar datos. Por el momento no vemos soluciones o gestión de ningún ente para que volvamos a clases”, indicó Maura Jaramillo, madre de dos estudiantes.

Por este motivo, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación a implementar las acciones necesarias para no afectar la calidad de la educación de los niños y jóvenes de Arroyo Grande.

“Queremos hacer un llamado a la Secretaría de Educación porque hasta el momento no hay respuestas. El colegio necesita una reestructuración a raíz de la tragedia de la niña por la antena y no sabemos si para el año entrante los salones van a estar habilitados”, indicó Deudanis Zambrano, integrante de la comunidad.