Incertidumbre en Tierrabomba: se afecta servicio de gas por supuesto robo

“Nosotros no molestamos porque no tengamos gas, sino porque no nos lo notificaron, quedamos totalmente desprevenidos y no tenemos una oficina de Surtigas aquí donde quejarnos ni a quien contactar. Necesitamos una respuesta pronta para saber cómo resolver, ya que esto nunca había pasado”, concluyó.

¿Qué dice Surtigas?

Surtigas hizo un llamado a la comunidad para que evite manipular cualquier elemento en las estaciones. Solo el personal calificado puede ingresar y operar estos equipos ya que cuentan con la experiencia y el entrenamiento para realizar esta actividad.

Aclararon que es importante que la comunidad denuncie estos casos ante las autoridades competentes y ante la misma empresa, a través de las líneas de atención a usuarios 164 y 01 8000 910 164 que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año y así en una actuación conjunta prevenir que se vuelvan a presentar estas acciones.