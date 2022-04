Incertidumbre por inestabilidad del grado 1 en colegio Ana María Pérez, de El Socorro

Este medio se comunicó con la Secretaría de Educación de Cartagena, que sobre este caso en el colegio de El Socorro respondió: “A la fecha la rectoría de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper no ha notificado a la Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias sobre situación administrativa generada por incapacidades o días no laborados por ausencia no justificada por la docente identificada por los padres de familia. Sin embargo, la Clínica General del Norte, encargada de prestar el servicio de salud a los docentes, sí notificó a la Secretaría de Educación 9 días de incapacidades todas en el periodo de abril de 2022 de la siguiente manera:

- Un día de incapacidad el 4 de abril por enfermedad de origen no laboral, tres días más con fecha del 5 de abril y otros cinco días fechados el 8 de abril, generados también por enfermedad de origen no laboral.

Es preciso destacar que estas situaciones administrativas por el término de las incapacidades le corresponde al rector para garantizar la necesidad de servicio educativo de los niños, niñas y jóvenes de la IE o asignar horas extras a otro docente para evitar los traumatismos en el proceso de aprendizaje que pueda generar la incapacidad generada por la Clínica General del Norte para la docente de aula.

Para tranquilidad de la comunidad, a partir de esta semana dos nuevos docentes se posesionarán en la institución educativa”.