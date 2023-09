¡Increíble! Roban tubos de cerramiento de manglar en el Pie de la Popa

“Es increíble que a pocos metros de un CAI se roben tres tubos de 2 metros que cortaron con una segueta. No hay explicación para ese hecho”, dijo un residente del Pie de la Popa a El Universal.

Los afectados en su momento dieron a conocer que alrededor de 60 tubos de acero galvanizado fueron hurtados en las últimas semanas, los cuales fueron repuestos por el constructor. Indicaron que esto no solo representaba un gasto monetario extra sino un atraso considerable en la obra.

En ese momento, Cecil Botero, fiscal del concejo directivo de Asopopa, lamentó que los hurtos sean en el mismo paseo peatonal donde está el CAI. “Al darle golpe a esos tubos para que se desestabilicen debe haber un ruido grande, los cortes tampoco son silenciosos, no entendemos cómo la Policía no escucha o no se da cuenta de esta anomalía. Muy seguramente todo ocurre de madrugada. Lo mismo sucedió con el parque Joaquín F Vélez que está frente a la Sijín, allá también desvalijaron luces y varios elementos”, argumentó el gestor comunal.