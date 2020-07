Ingreso Solidario estará vigente hasta junio de 2021

Luis Alberto Rodríguez explica que existen dos factores que diferencian a Ingreso Solidario de los demás programas del Gobierno.

1. Es que los programas existentes antes de Ingreso Solidario son condicionados. “Familias en Acción tiene condiciones, que el niño tiene que ir al colegio, vacunarse, o sea hay que cumplir requisitos, Colombia Mayor, tiene que tener cierta edad para ser beneficiario, eso se llama desde el punto de vista técnico, transferencia condicionada. En Ingreso Solidario no hay condición, por supuesto no es para todo el mundo, es solo para familias en vulnerabilidad y que no reciban beneficio de ningún otro programa”.

2. Fue diseñado en pandemia. “Los otros programas los diseñaron y cuando los terminaron de diseñar hicieron las transferencias, aquí nos tocó consolidar todas las bases de datos que existen”.