Ingreso Solidario, un alivio en medio de la pandemia

Hace unos meses, Carmela Ortiz, una mujer de 34 años y madre de 2 menores de edad, se ganaba la vida vendiendo almuerzos por encargos en el Centro de Cartagena, pero desde que fue declarada la emergencia sanitaria por el coronavirus su negocio prácticamente se vino al piso, y ante la falta de clientes y recursos para continuar no tuvo otra opción que confinarse en casa.

Su mayor miedo era que al no tener ingresos, no podría alimentar a sus dos hijos.

“Usted no sabe la angustia tan grande que yo tenía, porque mi única entrada era mi negocio, pero afortunadamente apareció este subsidio del Ingreso Solidario, un día cualquiera me llegó al celular que era beneficiaria, pero yo no creí enseguida, entonces me metí a la página y vi que sí era verdad que era beneficiaria, y eso ha sido un gran alivio en este tiempo”, asegura la señora Carmela Ortiz.

***

La pandemia del coronavirus se ha convertido en una situación única en la historia, no solo por la emergencia sanitaria que ha provocado, sino también por los efectos negativos que ha dejado en la economía y que puso a cientos de familias contra las cuerdas.

En Colombia, en donde un alto porcentaje de la población vive de la informalidad y cuenta con escasos recursos, el COVID-19 supone un reto aún mayor para el Gobierno, pues además de hacerle frente a la enfermedad, se requiere garantizar el bienestar de aquella población vulnerable.

En ese sentido, el presidente Iván Duque creó diferentes estrategias para ayudar a familias vulnerables y a los miles de trabajadores informales que vieron desaparecer su ingreso por la crisis económica que se precipitó ante la pandemia del COVID-19.