“Inspección del EPA no fue en el sitio correcto detrás del INEM”

El pasado 2 de febrero, los vecinos de El Golf, de El Campestre y del Almirante Colón denunciaron ante El Universal que un grupo de personas ingresaba a un extenso predio enmontado a causar prejuicios.

Este lugar, ubicado detrás del colegio INEM y colindante con los apartamentos Punta Alta del barrio El Campestre, es de unas tres hectáreas y ahí, aparte de ocasionar incendios forestales, estos desadaptados consumen drogas y cazan iguanas para matarlas.

“Es la única parte arborizada que nos queda, pero no ha habido forma de controlar lo que allí sucede. En el 2016 ingresamos con los cuadrantes de la Policía y encontramos cambuches, drogas, pipas, envases, latas, cartones, sillas y muebles. Todos los indigentes salieron y volvió la paz, sin embargo eso no duró mucho, al poco tiempo se metieron de nuevo en ese terreno. Hoy nos sentimos abandonados por las autoridades, no hay quien controle”, sostuvo una líder comunal en su momento. Lea aquí: Incendios y mortandad de iguanas, ¿quién controla detrás del INEM?