Inspeccionan caños y canales antes que lleguen las lluvias

Anticipándose más de un mes al inicio oficial de la temporada de lluvias en el Caribe colombiano, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), inició la inspección de los puntos más álgidos en cuanto a canales y caños se refiere, para evaluar su estado y en caso de ser necesario, solicitar acciones para que el Distrito esté adecuadamente preparado para enfrentar la temporada.

Este trabajo de prevención se hace en articulación con los Combas que están activos en distintos sectores de la ciudad, y ha permitido en los últimos días verificar las condiciones de canales en los sectores San José de los Campanos, Ternera, Villa Rosita, Las Palmeras, El Líbano y El Socorro.

Fernando Abello Rubiano, director de la Oagrd, señaló que es deber de su dependencia monitorear el estado de los canales y articular con las otras instancias distritales su mantenimiento y limpieza.

“Los canales de la ciudad fueron ampliamente intervenidos después de la tormenta tropical Iota, con maquinaria de la Unidad Nacional operadas por la Secretaría de Infraestructura. Ese trabajo en líneas generales se ha mantenido y hay un buen estado en varios puntos, sin embargo, preocupa la falta de conciencia y de cultura ciudadana por parte de los cartageneros, ya que empezamos a ver basuras, escombros y otro tipo de elementos en canales que ya habían sido limpiados apenas hace tres meses”, dijo Abello.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que se preparen adecuadamente para la temporada de lluvias 2021, haciendo énfasis en trabajar en comunidad y evitar arrojar basuras a canales, caños y rutas de desagüe.

“También es conveniente revisar la infraestructura de las viviendas, asegurar techos y ventanas y estar vigilantes a que no se construya en zonas con riesgo de deslizamiento o inundación, en los canales dispuestos por la Oficina, en redes, Call Center y correo, cualquier ciudadano puede informar de una situación anómala de estas características, ya que eso repercute tarde o temprano en la seguridad de todos”, agregó el funcionario.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, hizo también un llamado a la ciudadanía a mantener y proteger los canales de la ciudad para evitar posibles inundaciones en la próxima temporada invernal.

“Desde la Secretaría de Infraestructura de Cartagena estamos trabajando fuertemente en la formulación del proyecto para tener a nuestra disposición un banco de máquinas que nos permita atender y rectificar los distintos canales que se encuentran en las tres localidades, sin embargo, hacemos un llamado a la comunidad, ya que nosotros invertimos los recursos de la ciudad para hacer las respectivas limpiezas e intervención de estos canales, invitamos a la ciudadanía a cuidar y proteger los canales, no arrojando escombros, basuras, colchones que hacen que se bloqueen y no permitan el libre cause del agua, hacemos un llamado al cambio para que Cartagena no sufra en de inundaciones”, apuntó Villadiego.