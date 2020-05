Internas se acreditaron como promotoras de salud mental

La Cárcel Distrital de Mujeres aún sigue invicta del coronavirus, sin embargo, eso no quiere decir que sus internas no sientan preocupación, depresión y ansiedad por la pandemia.

El proceso pedagógico del curso, el cual inició el pasado 20 de abril, estuvo dirigido por la coordinadora del área psicosocial del penal, en el cual se desarrollaron diferentes módulos con temáticas dirigidas a identificar la influencia de los pensamientos, tolerancia a la frustración, comunicación asertiva, regulación emocional, resolución de conflictos, trabajo en equipo, manejo de la ansiedad en situaciones de estrés y los primeros auxilios psicológicos, los cuales son indispensables en tiempos de crisis.

“Gracias a este curso pudimos formarnos para saber actuar ante cualquier circunstancia, y podemos ayudar no solamente aquí a nuestras compañeras, sino también a nuestros familiares en el momento en que nos encontremos con ellos. Me siento satisfecha porque parte de lo que aprendí ya lo he puesto en práctica y me ha funcionado”, anota Jeansef, interna del penal.