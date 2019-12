Turistas denuncian invasión de vendedores en vía a Barú

“Me asusté mucho cuando iba conduciendo y de repente uno de esos jóvenes se metió en la vía. Eso me hizo frenar de manera sorpresiva y al bajar el vidrio me decían que si iba para playa, que ellos me llevaban a un buen sitio”, dijo uno de los denunciantes a través de la línea telefónica.

Lo que más le preocupa a visitantes de esta zona es que pueda ocurrir un accidente de tránsito.