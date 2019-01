Investigan si dengue causó la muerte de una menor en Cartagena

El Departamento Administrativo de Salud (Dadis) adelanta las investigaciones para verificar si el caso de la menor de 14 años que falleció el sábado 19 de enero en Cartagena se trata de un nuevo caso de dengue.

Juan Carlos Petro, padre de la menor, contó que la joven ingresó el 16 de enero a la sala de urgencias de Salud Total con síntomas de “dolor agudo en la barriga y vómito”.

“Ese miércoles yo la llevé a urgencias con un dolor de barriga y vomitando. La atendieron y la remitieron para cita prioritaria ahí mismo en Salud Total. Cuando la vio el médico nos informó que era un virus y le mandó unas pastillas entre esas un diclofenaco que se la aplicaron enseguida. Después me la traje para la casa, hasta que el día jueves me tocó llevarla otra vez por los mismos síntomas”, contó.

El padre de la menor relató que, tras ser revisada nuevamente por un médico en cita prioritaria, la menor no presentaba mejoría.

“Yo le dije al médico que mi hija estaba mal y que no paraba de vomitar. El viernes la llevé nuevamente, y le mandaron antibióticos y varios exámenes. Ese día vomitó bastante y al día siguiente, el sábado 19 de enero, la llevé de urgencias a Salud Total y le expliqué que, aunque no tenía fiebre, sí pasaba vomitando mucho”, dijo Juan Carlos.

Ese día la menor fue remitida a la clínica Madre Bernanda, donde le realizaron exámenes de laboratorio para identificar si se trataba de un caso de dengue. El deceso de la joven se produjo hacia la 1:00 de la tarde y según los padres de familia, los resultados practicados dieron positivo para esta patología.

Frente a la muerte de la joven residente en Nuevo Paraíso, Jorge Morelo Muñoz, líder del programa de Ambiente y Salud del Dadis, indicó que la entidad recibió el caso ayer y ya está en marcha la investigación de campo, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, para “verificar la sospecha de dengue”.

“Es posible que la causa de la muerte pueda ser otra pero no descartamos que no sea así, porque es importante que la comunidad cartagenera sepa que el dengue es una enfermedad endémica, que vino y se quedó con nosotros y lo que tenemos que aprender es a combatirla porque entre otras cosas, el dengue no es una enfermedad mortal”, explicó.

22 casos confirmados

Jorge Morelo Muñoz informó que hasta el momento hay 22 casos registrados en la ciudad. “Son 22 casos confirmados de 72 probables. Estamos en la etapa de promoción entre la ciudadanía para evitar la proliferación de criaderos de mosquitos”.

Destacó que las campañas de prevención y promoción al interior de los barrios siguen en marcha desde el año anterior para que la ciudadanía sea consciente y elimine “criaderos de mosquitos”.

“La destrucción de criaderos es permanente. En estos momentos estamos alistando nuevas campañas en los sectores que vamos a impactar”.

Según cifras del Dadis, en el 2018 se notificaron un total de 694 casos de dengue y los barrios con más pacientes con esta enfermedad fueron Fredonia con un 6%, seguido de Nuevo Paraíso con un 4.2%, este último donde residía la menor.