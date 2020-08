Isabella necesita ayuda para seguir con su tratamiento médico

“Cuando eso me pasó, los médicos comenzaron a monitorearme, incluso hasta cuando ella nació, pero hace un año, cuando nos vinimos de Caracas, Venezuela, de donde somos, mi hija no ha podido recibir el tratamiento adecuado para su salud, por eso he estado tocando puertas”, aseguró esta mujer, de 22 años.

“Yo estuve buscando ayuda en varias entidades de aquí, pero como no tengo el permiso de permanencia no me han podido ayudar. Lo único que hicimos fue conseguirle una cita médica, ahorrando el dinero, y de ahí nos mandaron un tratamiento que es imposible hacerlo pero es de alto costo y sin estar afiliada a alguna entidad de salud, no podemos hacer nada”, aseguró con tristeza.

Según contó la mujer, la menor debe tener un control con pediatría y neurología. También debe ser valorada por un ortopedia infantil, un fisiatra y oftalmología pediátrica. Deben realizarle una resonancia cerebral simple, para descartar alguna lesión estructural intracraneana, entre otros estudios necesarios según su diagnóstico.

Si usted quiere ayudar a esta familia, puede hacerlo comunicándose con el número 3024227407, donde contestará la mamá de la menor o llamando a la Fundación Sembrando Sonrisas para el Mañana, 3012339497, lugar donde Lenis ha buscado ayuda para poder acceder a los servicios médicos.