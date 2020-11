JAC de Manga pide que también se prohíba la circulación de parrilleras

Hay inconformismo

Aunque la nueva disposición parece resolver el problema de inseguridad que han denunciado varios sectores, para la Junta de Acción Comunal de Manga no representa ningún avance teniendo en cuenta que seguirán ingresando motos al barrio y en solo una semana se han cometido ocho atracos y cuatro hurtos en residencias. La víctima más reciente fue la directora del Dadis, Johana Bueno, quien a través de sus redes sociales contó lo ocurrido: “Como pocas veces, salí a comer y fui víctima de la delincuencia en el barrio Manga. ¡Hurtaron todas mis pertenencias!”. Al parecer, sujetos partieron el vidrio de su carro y se llevaron algunas cosas como un bolso, aunque se desconoce si se movilizaban en moto.

“Ese decreto salió mientras protestábamos por la ola de inseguridad y no es la solución que estamos buscando, no sé si no le llevan bien las noticias al alcalde o no le presentan bien las pretensiones de la comunidad, que no es otra diferente a que se prohiban los parrilleros hombres y mujeres, ya que cuando se permitió el ingreso de parrilleras empezó a entrar una gran cantidad de motos al barrio y a la Policía le queda muy difícil hacer el control”, afirmó Julio Romero, presidente de la JAC.

De acuerdo con Romero, la comunidad es consciente del esfuerzo que hace la Policía por garantizar el cumplimiento de la ley, sin embargo, necesitan que se tomen medidas de fondo pues les quitaron tres de los cinco cuadrantes que tenía el barrio, por eso, seguirán protestando hasta que la Alcaldía acoja la solicitud presentada.

“Vamos a invitar a las JAC de los otros siete barrios porque sabemos que desde el principio el alcalde no quiso prorrogar la medida sino cambiarla. Vamos a seguir protestando todos los viernes hasta que se prohiba el parrillero hombre y mujer, que es la única solución”, enfatizó.