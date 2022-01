Jóvenes empiezan campaña para eliminar publicidad política

Más de 15 jóvenes cartageneros, entre artistas y ciudadanos del común, empezaron una campaña para eliminar las publicidades políticas que desde ya están siendo pintadas en diferentes puntos de la ciudad. (Lea: Aún no quitan toda la publicidad política en la ciudad)

“Esta iniciativa comenzó hace cuatro años, cuando un grupo de jóvenes contactados por el actual alcalde nos unimos para demostrarle a la ciudadanía que los políticos hacían de las suyas en Cartagena cada periodo de campaña”, dijo Narcelly Gulfo, fundadora del movimiento social Salvemos a Cartagena.

Quienes participan en esta iniciativa aclaran que no son un movimiento político y que tampoco están “ligados” a la Alcaldía. “Nosotros no tenemos nada que ver con el alcalde ni la Alcaldía. No estamos haciendo política”, agregó Gulfo. (También le puede interesar: Los millones que gasta el Distrito en remover la publicidad política)

La fundadora de este movimiento se refirió a las fuentes de financiación: “Ciudadanos del común nuevamente volvimos a reunirnos. Muchos cartageneros nos apoyan y se alegran cuando nos ven eliminando la publicidad y nos regalan $2 mil para el agua”.