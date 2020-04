Jueves y viernes santo: policía impuso 254 comparendos

Esa frase y otras lanzadas por el alcalde de Cartagena, William Dau, en varias ocasiones, e incluso la misma cifra de personas contagiadas no solo en la ciudad, sino también el país, deberían hacer que los cartageneros entren en razón y se queden en sus casas en esta cuarentena, para así tener días en que la Policía Metropolitana de Cartagena, en sus recorridos de control, no tenga que poner comparendos por incumplir la medida de cuarentena ni que la propagación del virus siga creciendo, pero todo indica que nada de esto afecta a los ciudadanos, quienes día a día salen a las calles sin importarles que el número de contagiados siga en aumento o que sean ellos los que aparezcan en la lista diaria.

¿Qué hacen en la calle?

Nada de esto era lo que se veía en esta plaza, donde todos hablaban sobre el otro para hacer sus pedidos.

“Debido a esto que ha ocurrido en estos días, intensificamos la seguridad y decidimos cerrar parte del mercado, para que cada vez que venga un carro o persona, podamos verificar si está exento de la medida o si está en el día que le corresponde salir, de no ser así, se le impone el comparendo que tiene un valor de $932.000”, señaló el comandante Sanabria.

Algunas personas nos aseguraron que “yo estoy en la calle porque es mi día de salida para comprar la comida y he tenido las precauciones necesarias, aunque sí he visto a algunos que no tienen tapabocas”, otros por su parte aseguraban que “tenía que aprovechar hoy para poder comprar, sí es cierto que estamos muchas personas aquí en este espacio y no debería ser así, pero ajá, toca comer”.

En algunos barrios del sur de la ciudad, según denunciaron a este medio, salieron a las calles a ingerir alcohol, escuchar música y los menores a jugar fútbol.

“A estos ciudadanos se les impuso un comparendo, al ser sorprendidos en las calles y en las filas de establecimientos comerciales, violado las restricciones del Decreto 0527 del 28 de marzo de 2020, que establece la circulación de una persona del núcleo familiar, de acuerdo al último número de su documento de identificación, medidas para contener y mitigar el contagio del COVID-19”, explicó el general agregando que “en general la ciudadanía ha estado cumpliendo. Ayer (viernes) la mayoría departía en las terrazas de sus casas”.

Los controles de la Policía Metropolitana de Cartagena han sido intensificados en las vías principales y secundarias de la ciudad, con 32 puntos estratégicos, donde sus miembros, junto a funcionarios del DATT, verifican que los conductores de vehículos y motos, se encuentren dentro de las excepciones para la circulación o sus documentos de identidad coincidan con el último dígito de su cédula autorizado para salir de su vivienda para abastecimiento.