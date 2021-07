Juez inadmite elección de agentes de tránsito por sorteo

El pasado 16 de junio, a través de unas balotas, el Distrito de Cartagena por medio de la dirección de Talento Humano seleccionó a 15 personas que entrarían a integrar el grupo de agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Lea aquí: Polémica por sorteo para escoger agentes del DATT

Esta elección se dio de esta manera después de que 45 agentes provisionales no pasaran el concurso de méritos organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se ofertaron 100 puestos de trabajo, solo pasaron 69 personas, donde 37 eran agentes activos de esta dependencia.

Pese a que en diferentes reuniones con el Distrito, miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Públicos del Distrito de Cartagena (Sintraofipucar) pidieron que los cupos faltantes no se dieran por medio de un sorteo, se realizó así, generando polémica y haciendo además que los agentes que no lograron pasar presentaran una tutela que falló a su favor. Lea aquí: Agentes del DATT piden que escogencia de cargos no sea por sorteo