Juez niega suspensión del PAE solicitada por concejal

El juzgado sexto de pequeñas causas declaró como improcedente la tutela interpuesta por el concejal Oscar Marín, con la cual exigía la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta que este cumpliera con todas las condiciones higiénicas necesarias.

La decisión se conoció dos semanas después de que este mismo juzgado admitiera la acción de tutela interpuesta por el concejal en contra del Distrito de Cartagena, la Bolsa Mercantil y la Unión Temporal, al considerar que se están vulnerando los derechos de los niños que reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a que en una supervisión que él realizó, de manera particular, en algunas de las instituciones educativas encontró que las manipuladoras supuestamente no cuentan con los implementos necesarios y no les realizaron los exámenes pertinentes para la contratación, por lo que exigió la suspensión del programa.

Ante este nuevo pronunciamiento del juzgado, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó sentirse confiado con la decisión y ratificó el compromiso de la administración distrital para garantizar al implementación del programa.

“Recibo la noticia con tranquilidad, nosotros confiábamos que se decidiera en derecho, desde el primer momento manifestamos nuestra inquietud y nuestra sorpresa por ese mecanismo para ejercer el control político. Seguiremos luchando para prestar el servicio de alimentación escolar para los niños dentro de los parámetros legales y con toda la supervisión necesaria, estaremos siempre atentos a cumplir con esta obligación”, expresó Pereira.