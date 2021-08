La app de transporte Uber vuelve a funcionar con normalidad en Cartagena

Con la llegada de Uber a Colombia, la manera como operaban los servicios de transporte en el país cambió. Sin embargo, tras el debate con respecto a la legalidad de este servicio, la plataforma tuvo que inhabilitarse en muchos lugares, incluido Colombia. Pero desde el 20 de febrero, volvió y funcionar y hasta hace poco empezó a hacerlo casi que con normalidad en Cartagena.

En Cartagena se empezó a implementar la plataforma como una alternativa a los taxis, ofreciendo a los usuarios la facilidad de escoger sus tarifas de precio y el vehículo que desearan entre una selección de vehículos particulares. Sin embargo, esto generó una fuerte polémica por lo que se consideraría una competencia desleal con respecto a los taxistas, debido al pago de impuestos y documentos en regla. Este fue el motivo por el cual en muchos países la plataforma dejó de funcionar y se iniciaron disputas legales al respecto. En Colombia la situación se resolvió a inicios del año, cuando la plataforma anunció su regreso al país.

La empresa, informó que se ofrecerían diversos servicios que incluyan medios tradicionales y nuevos como los taxis, “para que todos tengan la oportunidad de aprovechar la tecnología para prestar un mejor servicio”.

Vuelve a Cartagena

Si bien, desde febrero se habría anunciado su regreso al país en Cartagena se ha normalizado más el uso de otras plataformas como InDriver y Uber había quedado de lado, en gran medida porque no habían usuarios ni conductores que suplieran la oferta y demanda en la ciudad. Pero hace poco esto cambió.

“Yo la tengo instalada desde que tengo uso de celular y a veces entraba y todo, pero nadie cogía las carreras porque no había conductores. Más o menos desde julio que volví a entrar ya me salían”, dijo José Carlos García, usuario recurrente de Uber a El Universal.

Es decir, que en estos momentos, la plataforma vuelve a funcionar con relativa normalidad. Según García, no han habido muchos cambios en la plataforma, “pues Uber siempre ha manejado tarifas automáticas, así que siempre hace el estimado del valor de carrera cuando la pones”.

“Últimamente los conductores de Indriver no están aceptando carreras a los precios que ponemos, mi experiencia es que no suelen aceptar o suelen pedir más de lo que ofrecemos. Entonces es cuando vamos a Uber y aparece de una la carrera con precios no tan lejos de lo que costaría normalmente”, explica García.