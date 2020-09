La Boquilla se quiere quedar en su tierra

Y es que no hay aislamiento que valga cuando se trata de defender el territorio, o más bien, la vida misma. A pesar de ello, quienes salieron a las calles lo hicieron con las medidas de bioseguridad y tapabocas que en un costado expresaban su sentir: “Esta tierra es nuestra”, se leía en algunos. (Le recomendamos: Con manifestación cultural, La Boquilla defendió su título colectivo)

“El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Bajo ese mantra cientos de boquilleros salieron a las calles el pasado miércoles a manifestarse en contra del fallo de primera instancia que anuló su titulación colectiva sobre el territorio, y que puso en riesgo su permanencia en ese sector de la Zona Norte, la cual data de hace más de 350 años.

“Yo soy de La Boquilla, este es mi pueblo, aquí nací y aquí me criaron mis padres. No tenemos a dónde ir, nosotros vivimos de la pesca y eso está aquí, a la orilla del mar. Mis padres también fueron pescadores y vivieron aquí”, expresó Eligio Ortega, pescador, a quien sus 67 años no le impidieron salir a la calle a manifestarse.

Restauranteros, masajistas y guías turísticos también se unieron por el propósito común de defender su tierra.

“Hemos estado mal en medio de la pandemia porque no hemos podido trabajar, pero salgo a la calle porque quiero defender mi territorio, ese que nos quieren quitar. Nosotros somos nativos y pescadores. Son nuestras tierras y las defenderemos a capa y espada”, expresó Alfredo De Ávila, restaurantero de La Boquilla.

Como él, son muchos los que repiten ese discurso, ya que La Boquilla es una comunidad que se sostiene principalmente de la pesca y del turismo, que por estas épocas de coronavirus ha escaseado. Y si bien están acostumbrados a recibir foráneos, se niegan rotundamente a que sean personas externas las que los quieran sacar de sus tierras.

“Esto nos pertenece por ser afrocolombianos. El miedo que nos da es que la gente que tiene mucho dinero compre los terrenos y nos separen de las playas”, dice Manuel, miembro de la asociación Ecotours Boquilla.

Las playas, el mar, la ciénaga. La Boquilla es un territorio ancestral rodeado de la más vívida muestra de la naturaleza en Cartagena y cómo ella confluye de forma orgánica con el humano que la habita, para convertirse en una fuente de ingresos sostenible.

Es por eso que el arraigo que sienten los boquilleros hacia su tierra va más allá del tiempo que han permanecido allí, pues trasciende a la relación misma que han construido con el ambiente que les rodea, y cómo este ha repercutido en su forma de ver la vida, en sus tradiciones y costumbres que persisten hasta el día de hoy. Tradiciones que hoy se ven amenazadas, según ellos, por intereses externos.

“Defendemos la titulación colectiva porque defendemos un proyecto político antirracista. La anulación es un acto que demuestra racismo cultural en esta ciudad, rechazamos que el desarrollo turístico e inmobiliario implique el despojo de las comunidades negras de estos territorios, que los aburguese, los blanquee y los violente desde la naturaleza de la explotación y el consumo agresivo”, expresó Leidy Laura Pernett, de la Mesa Social de Mujeres.