La Cartagena que vive encerrada para protegerse del coronavirus

“Yo creía que cosas como esa no ocurrían, ajá yo si había escuchado que hacían toques de queda, y en las películas uno ve también esas cosas, pero tener que vivir algo así nunca se me pasó por la cabeza, pero ahora entiendo a lo que se refería mi mamá”.

“Mi mamá nos decía: ustedes no saben, ni conocen ni la magnitud del toque de queda. Dice ella que a la gente le tocaba ir al mercado y coger lo que iba a comprar rápido porque un policía se ponía detrás diciéndoles que circulara, o sea que se apuraran”, dice Emilce.

La primera vez que Emilce Navarro, residente del barrio San Diego, escuchó las palabras toque de queda de boca de su madre Isabel Hincapié, tenía quizás unos 8 años, según cuenta, y vivía en la calle Los Puntales del barrio San Diego. “Estaba muy pequeña, pero alcanzo a recordar, que mi mamá nos reunía a mis hermanos y a mí, a contarnos historias, esa me marcó mucho porque nos relató con angustia que luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán hubo un toque de queda, era algo que yo nunca había escuchado hasta ese día”, cuenta Emilce.

Aunque la medida es poco usual y de hecho solo se aplica en situaciones específicas, no es extraña a las personas, pues aunque pocos conocen su significado literal, quienes han escuchado de ella concuerdan en que el hecho es que no pueden salir de casa.

Atrás quedaron la música y luces de los bares y discotecas, las ventas de comida rápida hasta el amanecer, los pitos de los autos, motos y colectivos. Los mimos, trabajadoras sexuales y vendedores de cachivaches y artesanías ya no son parte de la postal actual. Cartagena atendió el llamado y se resguardó.

Ni en sus mejores sueños los próceres de la patria se imaginaron que alguna vez La Heroica, libraría una nueva batalla, pero en la que en vez de armas la gente debía andar con tapabocas, lavarse bien las manos y quedarse en su casa.

El silencio del encierro solo es interrumpido por una caravana de patrullas que hacen ronda para asegurarse que todo está en orden, pero más allá de lo que pudieran pensar algunos, desde antes que sean las seis de la tarde más de uno se afana para cerrar sus almacenes y buscar como volver a casa, respetando la norma.

El Centro Histórico, ha dejado de ser por estos días el epicentro de encuentros, experiencias y distracción, para convertirse más bien en la postal desértica de una arquitectura colonial tan bella como inusual.

El movimiento de los días es similar al de un feriado o un domingo cualquiera. Emilce explica que se resulta extraño no sentir desde dentro de su hogar el ruido de los carros, las conversaciones de los que se pasean por las calles o la música de algún hostal o el bullicio que abundan por el centro, pero a diferencia de su mamá no le causa angustia, más bien la llena de tranquilidad. (Lea también: Laboratorio de la UdeC podría hacer pruebas para detectar coronavirus)

“Sabes, cuando mi mamá me contaba lo que había pasado en esa época lo narraba con angustia, porque en ese entonces guardaban a la gente era para que no la mataran digo yo, por los desmanes que provocó la muerte de Gaitán, pero aquí se trata de ser solidarios, de saber que si no salimos es porque nos estamos protegiendo entre todos”.

Para muchos, esta calamidad que ya deja varios contagiados en la ciudad pudiera significar el acabose para nuestra economía, nuestro estilo de vida, el futuro de la ciudad o quien sabe que otras cosas, pero lo único cierto es que solo ha significado una prueba más, para una ciudad que luchado contra invasores, epidemias, incluso contra sus dirigentes, ha sido la muestra de la solidaridad de todos, aunque se hagan más cortos los días.

Cuando todo esto pase, porque pasará, la batalla contra un virus se sumará a las cientos de batallas que libraron nuestros antepasados y tendremos la obligación, así como la mamá de Emilce, de contarle a nuestros hijos, nietos, o quizás ellos a las próximas generaciones que entre todos vencimos a un virus que mato a miles y nuestra mejor arma fue encerrarnos.