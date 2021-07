La historia de milagro de un devoto de la Virgen del Carmen

Un milagro cambió la vida de Hernando Marrugo, un cartagenero que tiene más de 50 años de vivir en Blas de Lezo y es fiel devoto a la Virgen del Carmen, celebrada ayer.

Le atribuye su milagro a la Virgen, luego de inclinarse ante ella para su bendición y hablarle sobre su problema renal, este desapareció. De eso pasaron ya 40 años, por eso cada 16 de julio le regala una corona de flores y la ubica en las manos de la imagen que está en el parque de Blas de Lezo.

“Tenía problemas renales, me tiraba en el suelo de los cólicos, solía ir a la clínica para que me dieran un medicamento o lo que sea, y funcionaba. Ella estaba ahí, mirando para acá para darle la bienvenida a quien pasa y desde la clínica me incliné y se me pasó el dolor, nunca más me ha dado”, contó emocionado Hernando.

Aunque anhelaba una procesión, más pequeña que las de antes de la pandemia, le recomendó a otros feligreses que oraran y le pidieran a Dios que pronto pasara esta “tormenta”.

Hernando no podía subir ante la imagen de la Virgen, por ello Gabriel Torres Romero, otro devoto, lo ayudó para que las flores quedaran en las manos de su patrona. Para él se convirtió en un regalo la entrega de esa corona, pues considera que ella es el camino abierto y amplio para llegar a Dios.

“Cuando tenía 4 años, mi abuelo me regaló una estampita de la Virgen del Carmen y ha sido el mejor regalo de toda mi vida. Para estas fechas, en Venezuela, me mataron a un nieto, sin embargo sigo con mi devoción. Ella es nuestra madre y por eso sigue en mi alma y corazón”, dijo Torres Romero.

Estas historias se unieron ayer mientras rendían un homenaje a la Virgen.