La historia del niño con el olor a cebolla más maravilloso del mundo

En el fondo él sabía que algo no estaba bien, pero parecía ignorarlo. No faltaron los comentarios, el matoneo y las exclusiones. Recuerdo que él solía sentarse de primero y frente al profesor, creo que para sumergirse en las lecciones del día, evitando contacto y diálogo con los sus compañeros. Para mí eso era un acto de rebeldía, pero para él sólo una forma de no dar explicaciones.

Así pasaron los años, pero una tarde, cuando ya todos teníamos las 15 primaveras, algo curioso pasó. Antonio no llegó a la clase que más le gustaba: matemáticas, pero envió una carta al maestro explicándole por qué no asistiría. En la hoja escribió: “Profesor Miguel, no voy a ir mañana a su clase porque mi hermanita pequeña está muy enferma y debemos cuidarla. Yo me pondré al día con mis compañeros”.

La carta la envió dentro de un sobre de manila y el docente la abrió frente a todos nosotros en el salón. Al abrirla, ese olor a cebolla cruda se esparció por cada espacio del aula. Los chicos comenzaron a lanzar chistes y bromas, fue entonces cuando aquel profesor se puso de pie, su rostro se tornó serio y melancólico y explicó que Antonio José tenía el olor a cebolla más maravilloso del mundo.