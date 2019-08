La historia se repite: zozobra por estudios de edificios en riesgo

“Una gran incertidumbre ha generado esta noticia entre los propietarios de los ocho edificios que tendrán que ser demolidos, pues esta no ha sido socializada con ellos por parte de las autoridades del Distrito, es decir, las familias tuvieron conocimiento del concepto rendido por parte de la Universidad Nacional por los medios de comunicación, lo cual los tiene preocupados porque no saben cuál es el alcance del concepto técnico de la Nacional y eso genera una gran incertidumbre”, aseguró Javier Doria, apoderado de varias familias.

Y es que esta advertencia del Distrito le cayó como un balde de agua fría a las familias afectadas, ya que se enteraron de la situación de sus copropiedades a través de medios de comunicación, y peor aún, hasta el momento la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres no los ha convocado para mostrarles los resultados, qué opciones tienen y qué va a pasar.

Esta conclusión se tomó como resultado de la exposición que le hicieron a la Alcaldía de los resultados de los estudios estructurales y de sismorresistencia que fueron aplicados sobre estas propiedades, que tienen incidencia sobre 108 familias en diferentes barrios de la ciudad como Blas de Lezo, Alto Bosque, Los Alpes, El Recreo y Escallón Villa. Los edificios: Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa.

¿Se repite?

Este panorama es muy similar al que se vivió en Cartagena entre diciembre de 2017 y enero de 2018, meses en los que la Universidad de Cartagena, alma mater que hizo un primer estudio estructural a los 16 edificios, entregara el resultado de las evaluaciones aplicadas. En ese entonces, hubo prisa con las conclusiones por parte de la Alcaldía, falta de claridad de la administración hacia los propietarios y una histeria colectiva de estos últimos que llegó hasta el punto que una juez con funciones de control de garantías ordenara unos segundos estudios.

En ese momento la UdeC expuso los siguientes resultados: principalmente, ninguno de los edificios cumple con la norma sismorresistente ni con las normas urbanísticas de la ciudad. Las estructuras son vulnerables. Hay edificios que tienen problemas a carga vertical, es decir, solo con el uso diario.

Hay incertidumbre en los materiales y en los procesos constructivos. No hubo ningún tipo de control en obra por parte de un supervisor técnico externo, el cual debía certificar que todos los materiales coincidieran con las especificaciones de los planos y las memorias.

Hay edificios que no tienen planos estructurales y que se construyeron con la metodología del edificio Portales de Blas de Lezo II, que colapsó en abril de 2017 y que cobró la vida de 21 personas.

Para rematar, los constructores no cumplen con las áreas necesarias ni las dimensiones para construir edificios de hasta 13 pisos. Además, la información encontrada en los planos estructurales de un diseñador estructural es que hubo un edificio en el que estaba prevista la construcción de cinco pisos y levantaron 10.

Similar a lo concluido por la Universidad de Cartagena, se conoció que la Nacional sustentó que los edificios no cumplían con la norma, que hay edificios con más pisos que sobrepasan la altura permitida en las normas urbanísticas, que no tienen aislamientos laterales, los balcones salientes carecen del anterior aspecto, no cuenta con espacios recreativos, entre otros puntos.