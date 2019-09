Un exjefe de las Farc, un general (r) del Ejército y un exlíder de las AUC, juntos en Cartagena para celebrar la paz

DIFERENTES REGIONES, MISMOS CAMINOS

Llegaron a la guerra por diferentes motivos. Alcides, nacido en el Atlántico, aseguró que lo hizo porque venía de una familia pobre y al salir del Ejército no tenía más alternativa, por lo que se dejó convencer e ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), creyendo que hacía algo bueno.

“Llegué a ocupar altos cargos, mi seudónimo era ‘El Samario’ y aún me recuerdan por cosas que hice en ese tiempo. Estuve engañado creyendo que lo que hacía era bueno, por eso cuando estuve en el proceso de la paz, cuya única hoja que tenía ese documento nadie sabe dónde está ni qué decía, me di cuenta que al hablar en las mesas de trabajo era difícil mencionar a terceros y ahí no conseguía la paz que quería, por eso decidí cambiar de metodología y comencé a hablar personalmente con las personas a las que les hice daño. Por eso creo firmemente que la palabra es lo que debemos utilizar para alcanzar la paz”, indicó Mattos.