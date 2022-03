La lucha de Aurora Sanjuán por San José de los Campanos

“Aurora es una persona que sufrió bastante durante su niñez, debido a los escasos recursos con los que contaban sus padres. Aun así sus sueños no tenían límites, uno de ellos era ser enfermera”, inició Aurora Sanjuán el relato de su vida.

Sanjuan nació en el corregimiento Caño del Oro, ubicado en la isla Tierra Bomba, pero sus padres decidieron mudarse a Cartagena cuando la pequeña cumplió su primer año. Le puede interesar: Mujeres entre líneas, exposición gratuita en el Mes de la Mujer

Desde niña tuvo claro que debía trabajar para la gente, se sentía muy cómoda ayudando y colaborándole a quienes más lo necesitaban. Y como la mujer determinada que era, y aún es, logró desempeñarse como enfermera en la Clínica Club de Leones durante 38 años.

“En la clínica logré ayudar a muchos, eso me hace sentir plena pero nunca satisfecha. Aunque no gozo de salud actualmente, siempre busco alguna situación en la que intervenir para mejorar la calidad de vida de aquellos que me rodean. Supongo que haber pasado tanto trabajo es lo que me motiva a evitar, en la medida de lo posible, que otros lo pasen”, dijo la mujer de 72 años.